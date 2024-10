Csörög a vekker, ismét itt van a reggel. Mindannyian máshogy kezdjük a napot, ki korábban, ki később, van aki az utolsó pillanatokat is kihasználja egy kis plusz szundira, más egyből aktivizálja magát. Szokások, egyszerű rutinműveletek, melyek rendszerezik az életünket, befolyásolják a hangulatunkat. A jó reggelt! mindenkinek mást jelent, lehet egy kiadós reggelivel és egy csésze kávéval azonosítani, akár egy edzéssel indított nap is ide tartozhat, de olyan is van akinek egy kiadós pihenést jelent. Az ébresztőnk hangja, az első gondolat mely az eszünkbe jut, az első személy akit megpillantunk, mind a mindennapjaink részévé váltak. Ha úgy indulunk el otthonról, hogy számunkra kedves impulzusok értek minket, apróságokkal tehetjük szebbé a hétköznapjainkat.