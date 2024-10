Sok furcsa dolog érkezik a tengeren túlról, ilyen a magánraktárak bérlete és azok kiárusítása. A múlt századi, Van benne valami című tévéműsorban három, rolós ablak mögött volt a nyeremény. Ma ugyanígy, rolós garázskapuk mögött van a nyeremény, csak nem okosnak kell lenni hozzá, hanem szemesnek és szerencsésnek. Szinte vakon licitálnak a garázs tartalmára, és aki megszerzi, az aztán eladogatja egyesével a sok lomot, igaz, néha azért valódi kincsre is bukkannak. Most már nálunk is lehet majd ilyet csinálni. Gombamód szaporodnak az önkiszolgáló raktárbázisok, amelyek üzemeltetői 24 órás elérést biztosítanak. Lehet bennük gyűjteni azt, ami otthon nem fér el, és mi gyűjtögetünk. Vajon szükség van-e azokra a dolgokra? És vajon szükség van-e arra a sok lomra, ami otthon foglalja a helyet?