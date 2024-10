Az elmúlt néhány évben egyre több kifejezés kúszik be a köztudatba és a mindennapi szóhasználatba, amiknek fontos eleme a „komfort” szó. Komfort kaják, komfort sorozatok, komfort italok, és még sokáig lehetne sorolni. Olyan dolgok ezek, amelyekhez vissza-vissza nyúlunk életünk különböző szakaszaiban, vagy akár a nehezebb napokon. Olyan apróságok, amelyek talán csak azért biztosítanak egyfajta kényelmet, nyugalmat, mert megszokottak. De vajon azért adunk ezeknek ekkora teret, mert túl gyávák vagyunk és kényelmesek? Nem gondolnám. Egyszerűen annyi minden történik körülöttünk, annyi váratlan dologgal kell szembenéznünk, hogy szeretünk visszanyúlni ahhoz, amit ismerünk. Talán nem véletlen, hogy a háttérben éppen most is az én „komfort sorozatom” képkockái futnak annak ellenére, hogy pontosan tudom mikor, mi fog történni a képernyőn. Azt hiszem pont ez a lényeg. Közben nem érnek váratlan dolgok.