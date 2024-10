Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjas klub időről-időre tematikus programokkal kézül tagjainak. Volt itt már farsang, Anna-bál, Valentin-nap, karácsonyi buli, most pedig az őszi időszakhoz méltón szüreti bált tartottak október 19-én, szombaton. A zene, a tánc és a jó hangulat ezúttal sem maradt el, most is megmutatták, hogy nevük jól tükrözi tagjaik hozzáállását és életkedvét. A sütemények és sósak mellett előkerült a jól ismert gyümölcspárlat is, ami nélkül nem is lenne igazi egy szüreti mulatság.