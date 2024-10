A gombászás kellemes időtöltés, de néhány fontos alapszabályt feltétlenül be kell tartani – figyelmeztet Székesfehérvár Városgondnoksága. Székesfehérváron és környékén az ehető gombák közül a legtöbbet az őzláb gombából, a mezei szegfűgombából és a különböző fajta csiperkékből vizsgáltatnak be a gombászok, s jól teszik, ugyanis rengeteg mérgező gomba is terem az erdőkben és a réteken, ezért mindenképpen érdemes bevizsgáltatni a szabadban szedett gombát. A városi piac ingyenes gombavizsgálatának tapasztalatai azt mutatják, hogy a hozott gombák több mint feléről kiderül, hogy azok enyhén mérgező gombák – tájékoztatott a városgondnokság.

Az ingyenes gombavizsgálat időpontjai a városi piacon:

Hétfő: 06.00–12.00

Kedd: szünnap

Szerda: 06.00–12.00

Csütörtök: 06.00–12.00

Péntek: 06.00–12.00

Szombat: 06.00–12.00

Vasárnap: szünnap