A természetvédők fontos feladatot látnak el a templomok felújítása előtt, hiszen olyan védett állatfajok élnek ezekben az épületekben, mint a gyöngybagoly és a denevérek. Horváth Csaba móri természetvédő szerint – fogalmazott a feol.hu-nak adott nyilatkozatában – a természetvédelmi felmérések jelentősége óriási, különösen azokban az esetekben, amikor az épületek lakói rejtőzködő életmódot folytatnak.

– Az évezredek során a valaha sziklafalakhoz, szirtekhez, barlangokhoz kötődő élőlények közül egy sor úgy döntött, hogy teljesen vagy részlegesen átköltözik a bolygónkon egyre nagyobb számban rendelkezésre álló mesterséges „sziklákra”, vagyis az emberi épületekre, építményekre. Tipikus, ismert példa erre több fecskefaj, hazánkban a füsti- és a molnárfecske. Ezek a kedves madarak már kizárólag emberi létesítményekre raknak fészket. Különösen a molnárfecske az, amelyik egy-egy alkalmas épületen több tucat párban él. Ha otthonukat felújítják, bajban lehetnek. A legfontosabb ilyen esetben a költési időn kívüli munkakezdés, ez a gyakorlatban szeptembertől februárig tart, de fecskefészek ilyenkor is csak a zöld hatóság engedélyével távolítható el. Előírás szokott lenni a munkák miatt leszedett fészkek kerámia műfészekkel való pótlása. Egy ilyen műfészek ára a teljes munkafolyamat költségét tekintve tényleg nevetséges, néhány száz forint. Az utóbbi időben Csóron az általános iskola, Fehérváron a Tóparti gimnázium és a Közművelődés háza renoválása érintett fecskefészkeket, Csóron az épületre kerültek ki a műfészkek, míg a megyeszékhelyen a Csónakázó-tó partján létesült fecskehotel – mutatott rá a szakember, aki szerint azonban bonyolultabb a helyzet a templomokkal, kápolnákkal. Itt ugyanis nem olyan látványos az érdekes és értékes élőlények jelenléte, sőt, az „albérlők” kifejezetten rejtőzködő hajlamúak.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

– A gyöngybagoly hazánkban fokozottan védett faj, amely évtizedek óta a templomokban él, de az ablakok lezárása és a felújítások veszélyeztethetik őket. Azonban – hangsúlyozta Horváth Csaba – van megoldás, hogy a baglyok és más védett fajok továbbra is biztonságban élhessenek ezeken a helyeken. - A gyöngybagoly hazánkban erősen fogyatkozó, fokozottan védett madárritkaság, amely évszázadok óta hozzátartozott a magyar templomokhoz. 30-40 éve kezdődött az a folyamat, hogy a templomok ablakait lezárják, ez pedig a baglyokat tragikusan érintette. Van ugyanakkor egy módszer arra, hogy a bagoly is maradhasson, de a galambok se vegyék át a padláson vagy a toronyban az uralmat. A költőláda kihelyezése egy tartós megoldást kínál erre, kívülről csupán egy 12-szer 12 centiméteres nyílás látszik valamelyik zsalugáteren. A madárvédők számára a láda megkönnyíti a fiókák megszámolását, meggyűrűzését, a költési siker ellenőrzését is. Fejérben több helyen is van a templomban ilyen költőláda, a siker nem mindig azonnali. Idén Magyaralmáson tíz év után találták meg a baglyok a ládát, de ha már megtalálták, két fészekaljat is felneveltek benne!