– Ötödik alkalommal rendeztük meg a Tök Jó Estet, amely saját kezdeményezésünk volt annak idején és büszke vagyok rá, hogy egyre több a résztvevő és egyre színvonalasabb a program – mondta a FEOL-nak Polyák Tiborné Andrienn, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény igazgatója. – Kezdetben csupán néhány tököt faragtak a szülők a gyerekekkel, megtörtént, hogy egy esős napon pár óra alatt lezajlott minden, de a sok vidámságot tapasztalva én akkor beláttam, a rendezvénynek helyt kell adni a jövőben is. A következő esztendőben már sokkal nagyobb figyelmet fordítottam a részletekre, bevontam a nevelőtestületet, meghallgattam a hozzám fordulók ötleteit. Most már arról számolhatok be, hogy több héttel korábban nekilátunk a szervezésnek annak érdekében, hogy minden a legnagyobb rendben legyen.

Fazekasné Lujzi, a Bütyköldések vezetője is foglalkozott a gyerekekkel

Fotó: feol.hu

Második év óta ilyenkor egy meseelőadással is készülnek, amely a szülők és a gyerekek körében hagyományosan nagy sikert arat. Egyébként a pénteki „Hófehérke és a hét törpe” című produkció volt az első olyan alkalom, amikor kellékekben, ruhákban, eszközökben már igazán színháziak lettek a külsőségek. A parkolóhelyek gyorsan megteltek, hiszen már nem csupán Pákozdról, hanem a környező településekről is érkeztek vendégek a tökgurító versenyre, tökfaragásra, célba dobásra és más vidámságra. Az est során minden kifaragott tök készítője jutalomban részesült, a legjobbakat külön díjazták, miközben némi kreativitással megszületett a „A falu tökje”. Mindez annak bizonyítéka, hogy a Pákozdi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde csapata nem csupán jó közösség, szervezésben sem könnyű őket lepipálni.

Évről évre egyre nagyobb sikert arat a rendezvény

Fotó: feol.hu

– Ez egy Tök Jó Est, azaz tök jól elfáradunk, tök jól érezzük magunkat, ha minden tök jól sikerül – faragott egy szlogent az intézményvezető. – A viccet félre téve: természetesen nem csak a tökök faragásáról szól mindez, mindig cél a közösség, a helybéliek korábbinál is jobb összefogása, találkozás egy olyan alkalommal, ahol nincsenek jelen az intézményi keretek, ahol az óvoda pedagógusok, dajkák, óvodai asszisztensek meg tudják mutatni azt az oldalukat, amit esetleg a szülők még nem ismernek. A lényeg, hogy ilyenkor mindenki kedvére szórakozzék, ezért a pizzától a palacsintáig minden finomságot ingyen kínálunk, hogy az is bátran eljöhessen közénk, aki esetleg ezt gond nélkül nem tehetné meg.