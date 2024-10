– Városunkat követően a NAV Nyugdíjasok Országos Szövetsége is megrendezte az idősek világnapi ünnepségét, melyen klubunk tagjai is szép számmal vettek részt. Kaizinger Tibor elnök úr ünnepi köszöntője után nyugdíjas társaink és az aktív dolgozók előadásában szép verseket, hangulatos zeneműveket, énekeket hallhattunk. Igazi meglepetésként a Pénzügyőr Zenekar, valamint a Strófa Trió is szórakoztatta a közönséget. Ez a rendezvény is megmutatta, hogy minél inkább idősebbek leszünk, annál inkább rájövünk, hogy milyen értékes az élet. Sokan mondják, hogy szépen kell öregedni, mi, ha választani lehetne, és ez még lehetséges lehetne, inkább rondán szeretnénk fiatalodni. Kellemes , jó hangulatban telt el a délután, s élményekkel gazdagodva érkeztük haza – nyilatkozott az eseményről Fekete Lászlóné, a NAVNYOSZ vármegyei klubvezetője.