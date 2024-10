Az idősek, az idő múlásával rengeteg tapasztalattal, tudással gazdagodnak, amiből a fiatalabbak tanulhatnak, de ezt becsülnünk és tisztelnünk kell. A fiatalabb generációk gyermekek, unokák, dédunokák dolga, sokak szerint kötelessége az időseinkről való gondoskodás.

Egészségükre!

Az Idősek Napja a szeretetben való gondoskodásra, az idővel való elmúlásra, és a megélt kor tiszteletére hívja fel a figyelmet. Vajta településen is összegyűltek a szépkorúak, és egy igazán hangulatos délutánt tartottak. A település polgármestere fogadta az érkezőket, mindenkit egy-egy pohár pezsgővel várt. A rendezvényen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő is. Az alkalmat a település alpolgármestere Sipos Tamás nyitotta meg, majd a rövid köszöntést követően kislánya Sipos Rea mondta el Szakály Éva Alkudozás c. versét, amivel néhány könnycseppet is kicsalt a résztvevő idősek, sokat látott szemeiből! Az esti műsorban fellépett még Komonyi Zsuzsa énekes, de finom vacsorával is kedveskedtek a szervezők a szép számmal összegyűlt időseknek.