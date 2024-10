Sár József entomológus, más név rovarkutató szerint a rendkívüli időjárásnak tudható be a muslicák „eltűnése”. Ahogy azt társlapunknak, a kemma.hu-nak elmondta: a nagyon meleg áprilisban olyan rovarok rajzása is elindult, amelyeknél ez nem megszokott. Az idén egy somogyi erdőben ekkor észleltem a nagy szarvasbogarat, holott annak júniusban kezdődik a szokványos rajzása. A mostanában kezdődő, késő őszre jellemző időjárás pedig ezzel ellentétes hatású. A muslica hidegvérű állat, amely nagyon kényes a hőmérsékletre, a lehűlésre is.

A szakértő arra is kitért továbbá, hogy muslicák nagyon messziről, kilométerekről megérzik az erjedő anyagokat, azaz, ha lennének hamar az erjedt gyümölcsöknél teremnének, hiszen a lárváikat is erjedő gyümölcsbe rakják.

– A rovarok a tápláléklánc alján vannak, és ha őket kihúzzuk onnan, az egész lánc széthullik. Márpedig a tápláléklánc végén az ember van – fogalmazott a lapnak.

De arról is beszélt, hogy ennek okát nem feltétlenül csak a klímaváltozásban kell keresni. A rovarok egyedszámának csökkenésébe az egyre nagyobb területen használt kemikáliák is hatással lehetnek. Itt jegyezte meg, hogy szúnyoggyérítésnél, nem csak szúnyogokat gyérítünk.