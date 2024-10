Mindnyájan nagyon jól tudjuk, átéltük már, hogy mit jelent aggodalmaskodni a holnap felől. Emberi fogalmaink szerint a holnap annyi, mint: bizonytalanság. Ráadásul összezavar bennünket a sok „holnapot jól ismerő” megmondó ember is. Így miközben a csapból is folynak a technológiai próféciák a jövőnkre vonatkozóan, azon kaphatjuk magunkat, hogy csak kapaszkodunk és félve kérdezzük: lesz e helyünk ebben az érkező, elénk vetített bizonytalanságban? Szeretnék most úgy bátorítani mindenkit, hogy előtte megvallom, néha magam is aggódva próbálom fürkészni a várható jövőt, majd rájövök, értelmetlen, hiszen a holnap ura nem a ma megmondó embere, hanem az aki ezt mondta: “Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.”