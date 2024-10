Minden helyzet megoldására alkalmas kertészeti eszközt vethet be már ezen a télen a Bakonycsernye.

– Megérkezett az a sokoldalúan használható serpa fűnyíró, melyet a Magyar Falu Programból elnyert támogatásból finanszírozott az önkormányzat. A gép hótolásra is alkalmas, valamint utánfutójával szállításra is használható – sorolta az előnyös tulajdonságait a fűnyírónak Turi Balázs. A nagyközség polgármestere Törő Gábor országgyűlési képviselővel közösen adta át az eszközt és annak tartozékait a községgazdálkodásért felelős személyeknek.

Fotó: az önkormányzattól

Az egytengelyes utánfutón túl egy pár rámpát is be tudott szerezni az önkormányzat, így távoli helyszínekre is gyorsan el lehet juttatni a fűnyíró traktort, akár télen, akár nyáron.