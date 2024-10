A finom bor szeretetének fényében alakult meg, Szentmiklósi Borkedvelők Egyesülete is, akik kimondottan aktívak a programok, rendezvények, és a borkultúra népszerűsítésének kapcsán. Lengyel István egyesületi elnök, és Handa Csaba alelnök, nem rég podcast csatornánk vendégei is voltak, ahol egy készülő nagyszabású rendezvényre hívogattuk a hallgatókat, nevezetesen, az Első Sárbogárdi Pincefesztiválra. Lengyel István elmondta, az egyesület gyökerei a Borbarátok Körhöz vezet, aminek sokáig tagjai voltak, ám úgy döntöttek, szeretnék önállóan tovább népszerűsíteni a borászati kultúrát, így ma már önálló, egyesületi formában léteznek. 2022 januárja óta, amikor megalakult az egyesület, több rendezvényt is lebonyolítottak már, és most hétvégén eljött az ideje egy olyan alkalomnak, amire a településen még nem volt példa, ez pedig a már említett Első Sárbogárdi Pincefesztivál névre hallgat!

A hobbi borászok is szép tételeket produkálnak

Fotó: A szervezők közösségi oldala

Az egyesület két vezetője, saját bevallása szerint is inkább hobbi borász, de Handa Csaba kihangsúlyozta, ezen a vidéken is készülnek kiváló borok, amik bárhol megállnák a helyüket! Vegyes a földszerkezet jellemző a területre, ez nem könnyíti a helyzetet, de ahogy Lengyel István is hozzátette, nagyon szép tételek tudnak készülni a bogárdi pincékben is. És úgy tűnik, – hiszen erre készül az egyesület – október 12-én bárkinek lehetősége lesz megkóstolni ezeket! Négy területet említenek a szervezők ahol várják pincészetek a látogatókat, Sárbogár és Sárszentmiklós szőlőbirtokai tehát: Nagyipar, Kisipar, Suszterhegy és a Rádi -dűlő névre hallgató területek, ahol déltől várják a nyitott pincék a látogatókat, majd este egy igazán hangulatos báli mulatsággal zárul a rendezvény! Ahogy már említettük, nem a borászat fellegvára ez a terület, de ennek ellenére is finom borokat készítenek a lelkes és büszke bogárdi borászok, és ezt szeretnék megmutatni most a borkedvelőknek, ezzel is visszhangozva a település jó hírét.