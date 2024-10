Nemrég új aszfaltburkolatot kapott a Petőfi utca egy jelentős része, valamint a Széchenyi István utca is teljesen mértékben megújulhatott, nem beszélve a mintegy 1000 méteres új járdaszakaszról, amely szintén nagy mértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növekedéséhez a településen. Nagy Attila polgármester örömmel adott hírt – a település nagyságához képest – a hiánypótló gigantikus beruházásról, amelyhez az Európai Unió és a Magyar Kormány több mint 294 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított Kisapostagnak.

A projekt részeként a Széchenyi István utca is teljesen mértékben megújulhatott.

Fotó: KZ

Újabb hiánypótló beruházás a láthatáron

Az elkészült beruházás kapcsán elmondta, hogy a projekt a települési, helyi zöld és kék infrastruktúra fenntartható fejlesztésére és a gyalogos közlekedők akadálymentes és biztonságos közlekedésének megteremtésére fókuszált. Miközben egy újabb nagyobb fejlesztés is a tervek között szerepel.

– A beruházás mindegyik eleme úgymond egy adósságunk volt a lakosság felé, amit végre sikerült törlesztenünk. Példaként említhetjük a Széchenyi utcát, ahol két nevelési-oktatási intézmény, egy óvoda és egy iskola is található. Nagy öröm, hogy a teljes utca megújulhatott és mindemellett egyirányúsítottuk is a gyerekek biztonságos közlekedése okán. A jövőben itt tervezünk majd kialakítani egy új közösségi teret, egy 600 négyzetméteres csarnokot, amely egyrészt biztosítaná a későbbiekben az óvodások, iskolások testnevelését, illetve a közösségi programok otthonául szolgálna – kezdte beszélgetésünket a polgármester, aki a 300 milliós beruházás egyéb fontos elemeire is rávilágított:

A főutcán is hiánypótló beruházás valósult meg, járda épült egy kilométer hosszan.

Fotó: Önkormányzat

– Kiemelt jelentőséggel bír a település életére vonatkozóan az a gyalogjárda, ami a főutcán épült. Mindeddig a járda csak a volt Hungária presszóig tartott, onnan a 6-os útig nem volt kiépítve, így a védtelen közlekedőknek a kiemelt útszegéllyel beszűkített útpályán, valamint a kisapostagi vízfolyással határos keskeny, kijárt, víztócsákkal, villanyoszlopokkal és egyéb akadályokkal tarkított útpadkán kellett közlekedniük. Ennek azonban vége! Egy régi vágyat teljesítettünk be azzal, hogy a járdát közel 1 kilométerrel meghosszabbítottuk, így már egészen a 6-os úti külső buszmegállóig tart az akadálymentes járda, ezenfelül pedig gyalogátkelő-helyek is kialakításra kerültek. Mindemellett ezen a szakaszon a felszíni vízelvezetés kialakítása is megvalósult, sőt, két kis közpark is épült a Petőfi utcában.