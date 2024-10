Lovasberényben, a Ligetköz közelében keresték a gyógyhatású növényeket Lencsés Rita gyógynövény szakértő idei évi talán utolsó Herbarius túráján október 27-én a résztvevők. A szakember ezúttal a gyökerekig leásott az értékes hatóanyagokért.

- Ősszel a gyökérásásnak jött el az ideje, így került sorra a gyermekláncfű, a katángkóró, valamint többek között a feketenadálytő gyökerének keresése is ezen a túrán. A gyökerekben számos olyan hatóanyag van ugyanis, ami szintén gyógyhatású lehet, ám kiásása előtt mindig megvárjuk azt az időszakot, amikor a növények felmagzanak és tudnak szaporodni, csak ezt követően nyúlunk hozzájuk. A gyógynövények gyökerének kiásására tehát ilyenkor ősszel, október végén keríthetünk sort, amikor a növények pihenőidejüket töltik. Az évelőknél azonban arra mindig figyelünk, hogy hagyjunk egy kis gyökérdarabot a földben, hogy újrahajtson. Nem ritkítjuk tehát az állományt – árulta el Lencsés Rita, ahogy azt is: vannak olyan növények, amelyeknek pont a gyökerében vannak a fontos hatóanyagok.

Számos gyógynövényt találtak a kirándulók a Herbarius túrán

Fotó: Lencsés Rita

- A gyermekláncfű ilyen, melynek a gyökerében például inulin is van, amely a hasnyálmirigyre van jó hatással, de a katángkóró gyökerében szintén ugyanez a hatóanyag található meg. A feketenadálytő gyökerének hatóanyagai pedig – például az allantoin és a cseranyagok –, külsőleg alkalmazva remek gyulladáscsökkentők.

A túra résztvevői mindezek mellett számos gyógynövénnyel találkoztak még, amelyeknek a föld feletti részét is begyűjthették. Így például került a Herbarius kosarába mezei zsurló hajtás, tyúkhúr, cickafark virágja és csalán is. A gyökerek mellett azonban van még egy téma, ami hiányzott az idei Herbarius túrák tematikájából, mégpedig a bogyótermések begyűjtése. Lencsés Rita azt ígéri, amennyiben az időjárás engedi, akkor novemberben plusz egy kirándulás keretében erre is sort keríthetnek a résztvevők.