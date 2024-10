Feladatköre része erőszakos halált halt emberek földi maradványának szemlézése, ami sosem kellemes, viszont változatos – kezdte a veterán helyszínelő, aki legtöbbször családi drámák helyszínein dokumentálta és rögzítette élettelen emberi testek és a bűncselekmények jellegzetességeit.

– Kezdetben meglepett a vér mennyisége, főleg amikor zárt térben történt emberölés, illetve ilyen helyen vetett valaki végett az életének, például fejlövéssel. Az mindig csúnya, de azt sem fogom elfelejteni, amikor fültől fülig átvágott torkot láttam. Eddig egyszer vert ki a hideg veríték, és az is egy véres helyszínhez köthető. Sajátos vérfürdő volt, egy sérült vízvezeték miatt ugyanis bokáig állt a halványvörös, mocskos víz, és mivel panellakás volt, nem is nagyon szivárgott el. Harmadnap hívtak fel azzal, hogy az illető hepatitis C-vírussal fertőződött. A helyszínelés alatt védőruhát, kesztyűt és gumicsizmát viseltem, de így is mellbe vágott a dolog. Szerencsére megúsztam – mesélte a police.hu-nak adott interjúban.

"Nekem kellett kiemelnem egy élettelen újszülöttet"

Lakatos Zoltán a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában végzett, és 1998-ban szerelt fel a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára. Szolgált Budaörsön és Bicskén, 2010 óta pedig a főkapitányságnál. Az emelt szintű bűnügyi helyszínelő tanfolyam mellett szakirányú képzéseket is végzett.

– Ez alatt a 14 év alatt már mindent láttam. Vannak olyan kollegáim, akik bizonyos helyzeteket nem vagy csak nehezen dolgoznak fel, de én itt hagyok mindent a főkapitányság sorompójánál, ami persze nem azt jelenti, hogy amikor a munkámról beszélek, ne jutna eszembe, mi mindent helyszíneltem. Azon a napon például a szokásosnál is mélyebbet sóhajtottam a sorompónál, amikor nekem kellett kiemelnem egy élettelen újszülöttet a pálhalmai börtön szennyvízcsatornájának ülepítőrácsa alól. Az egyik fogvatartott hozta a világra, és rögvest le is húzta a vécén. A kezemben tartottam, és a fejemet csóváltam – idézte fel, majd kitért arra is, hogy a legnagyobb munkát a vonat által halálra gázolt emberek adják.