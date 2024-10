A reformáció lényege a visszatérés. Sokan hiszik, hogy a szó a megújulásra utal, de jelentését tekintve a visszarendeződésre hív. Visszatérés ahhoz a forráshoz, ahol semmi másról nincs szó, mint arról, hogy Isten szeret, Jézus Krisztusban pedig személyes kapcsolatra hív bennünket. Ezt akkor ismerhetjük fel, ha Isten nem egy kifaragott tárgy, bálvány az életünkben, hanem élő személy, akivel kapcsolatba lehet lépni.

A Székesfehérvár Budai úti Refomátus Templomban este hat órakor kezdődik az ünnepi Istentisztelet

Fotó: A gyülekezettől

Néhány mondatban összefoglalva: Luther tettét a protestáns reformáció kezdeteként tartják számon, hiszen olyan fontos témákat érintettek a tételek, mint a bűnbánat, vagy a bűnbocsánat. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. Magyarországon már 1517 előtt is sokan követelték az egyház megreformálását. A 16. század közepére a lutheri tanok és a német lakosság közvetítésével a reformáció Magyarországon is elterjedt. Kezdetben főleg a városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. A magyar reformációt Dévai Bíró Mátyás munkássága indította el.

Öt érdekes tény a reformáció elindítójáról, a halálra ítélt Luther Mártonról:

1. Luther Márton egy villámcsapás miatt lett szerzetes:

Luther jogi tanulmányokat folytatott, amikor 1505-ben hazafelé menet majdnem agyoncsapta egy villám. Ekkor megfogadta, ha túléli, szerzetesnek áll. Ez így is történt: még abban az évben belépett az Ágoston-rendbe. Két évvel később pappá is szentelték.

2. Csupán tíz hónap alatt fordította németre az Újszövetséget:

Mikor Bölcs Frigyes wartburgi várában tartózkodott Luther a kiátkozását követően, németre fordította az Újszövetséget. Később a teljes Ószövetséget is németre fordította.

3. Luther élete utolsó másfél évtizedét egy nyílt sebbel élte le:

Bal lába megsebesült 1532-ben, és ez a seb 1546-os haláláig nem hegedt be, ami miatt folyamatosan kezelni kellett. A korabeli orvosok úgy hitték, hogy Luther magas vérnyomása miatt nem szabad begyógyulnia a sebnek, így azt mesterséges módon nyitva tartották.