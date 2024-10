Sütőtökös parmezános penne

Forrás: mindmegette.hu

Sütőtökös pogácsa

2.5 dkg friss élesztő

1 dl langyos tej

1 teáskanál cukor

50 dkg liszt

só

10 dkg margarin

15 dkg reszelt sajt

15 dkg sült sütőtökpüré

tejföl

Elkészítés Az élesztőt a langyos tej és a cukor keverékében felfuttatjuk. A lisztet egy tálba szitáljuk, összekeverjük a sóval, majd elmorzsoljuk benne a margarint. Ezután hozzáadjuk a reszelt sajtot, a felfuttatott élesztőt, a tojást, a tökpürét és annyi tejfölt, hogy összeálljon a tészta. Alaposan összegyúrjuk és letakarva, meleg helyen a duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk és kb 2 centiméteres vastagságúra nyújtjuk, majd egy éles késsel átlósan bevagdossuk. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és a pogácsákat sütőpapírral bélelt tepsire pakoljuk. A tetejüket lekenjük tojással és megszórjuk tökmaggal. 30 perc kelesztés után 180 fokra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük.

