Idén Székesfehérvár ad otthont a Gyermekápolók Országos Konferenciájának, amely a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete közös szervezésében valósult meg. A kétnapos tanácskozáson, október 11–12. között a hallgatóság a szakmai újdonságok megismerése mellett lehetőséget kap a tapasztalatcserére és a feltöltődésre is.

Az egyik legszebb és legnehezebb munkát végzik a gyermekápolók

A kongresszus résztvevőit elsőként Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a gyermekápolóké az egyik legfontosabb és legnehezebb szakma. – Nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is nehéz. Hiszen a gyermekosztályokon beteg gyermekek gyógyulnak, amit a hölgyeknek, édesanyáknak különösen nehéz lehet megélniük – szólt a főként hölgyekből álló közönséghez az alpolgármester, s egyúttal háláját fejezte ki az ápolók felé a város és minden magyar állampolgár nevében azért, hogy annak idején ezt a szakmát választották.

Köszöntő beszédében Bakos Gábor, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója arról beszélt, aligha van nemesebb feladat, mint gyermeket gyógyítani, gondozni. Amellett, hogy a gyermekápolói munka sokszor megterhelő, talán több sikerélmény van részük a szakágazatban dolgozóknak, mert a gyermekek valamivel könnyebben és hamarabb gyógyulnak, mint a felnőttek. Ugyanakkor egy beteg gyermek ellátásához speciális szaktudás és képességek is szükségesek, amelyekkel az jelenlévők rendelkeznek: nem könnyű ugyanis például egy gyermek sebét összevarrni, rábírni az együttműködésre, mindezt a szülők folyamatos aggódó és óvó tekintete mellett. – Köszönöm önöknek, hogy vigyáznak a gyermekeinkre! – zárta sorait a főigazgató.

Deák Edit, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke korábban a székesfehérvári kórház gyermekosztályán dolgozott, s arról beszélt, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb betegréteggel dolgoztak, mivel a gyermekek nagyon sok esetben nem tudják elmondani, hogy mi a bajuk, mi fáj nekik. – Ezért a gyermekápolóknak a szakmai tudás mellett sok más egyéb képességre és tudásra is szükségük van. Így például a mondókák és az újabb és újabb mesehősök világában is otthonosan kell mozognunk. A nap huszonnégy órájában egy nem szakmai kontroll vesz minket körbe, amelynek elvárásainak is meg kell felelnünk – fogalmazott Deák Edit.