Mindezek mellett, a gázkészülékek biztonságos működtetéséhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő légellátás biztosítása – hívják fel a figyelmet a szakemberek. Ne takarjuk el ezért a lakásban található szellőzőrácsokat, légbeeresztőket, csak azért, mert ott „jön a cúg” vagy hogy azzal is bent tartsuk a meleget! Ezek eltakarása ugyanis veszélyeket rejthet, hiszen ezek segítik az ingatlan légellátását. Ezzel összefüggésben meg kell említeni azt a gyakori helyzetet is, amikor egy ingatlanban kicserélik a nyílászárókat – ebben az esetben ugyanis változnak a gázkészülékek légellátási feltételei! Ez esetben mindenképpen hasznos gáztervezésre jogosult szakember vagy gázszerelésre jogosult kivitelező megkeresése, hívja fel a feol.hu olvasóinak figyelmét az E.ON. Azt is elárulják, miért: a nem megfelelő légellátás tökéletlen égést eredményez, ami pedig CO (szénmonoxid) gáz keletkezését vonja maga után. Az alacsony koncentráció megjelenésével a helyiség levegőjében egészségre káros, vagy nagyobb térfogatszázalékban életveszélyes, akár halálos is lehet. Ennek időbeli észlelése, jelzése is nagyon fontos!

Minden helyiségben javasolt, a CO jelenlétet kimutató és jelző CO érzékelőt beszerelni, tudjuk meg a szakemberektől, ahogy azt is: a kereskedelmi forgalomban lévőket a katasztrófavédelmi hatóság bevizsgáltatja, annak honlapján tájékozódhatunk a minősítésükről.

Milyen a gázszag?

A földgáz színtelen szagtalan gáz, ezért szagosítják, amelynek a szaga erőteljes, a záptojásra emlékeztet. A levegőnél könnyebb, ezért felfelé törekszik. Szaglószervünkkel a gáz jelenlétét meg lehet állapítani a helyiségben. A pontos helyének és mértékének megállapítása szakember által, műszeres szivárgás ellenőrzéssel történik, ezért, ha bárki ilyet tapasztal, azonnal zárják el a gázmérő előtti főcsapot vagy ennek hiányában a készülék előtti elzárót – javasolja a szolgáltató.