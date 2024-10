Online formában is követhető volt az az előadás, amit a Székesfehévári Terkán Lajos Bemutató A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló, a TIT Fejér Megyei Egyesületének Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya, valamint az ELFT Fejér megyei csoportja szervezett. És bár az online közvetítés, némi csúszással indult csak el a tervezett időponthoz képest, de ennek ellenére is több érdeklődő várakozott kíváncsian a helyszínen és az online térben az előadásra. A rendezvényt Hudoba György a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló vezetője nyitotta meg, aki köszöntötte az érdeklődőket, és mutatta be az est előadóját Kereszturi Ákos csillagászt, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoly Thege-Miklós Csillagászati Intézet, Magyar Csillagászati Egyesület, Polaris Csillagvizsgáló munkatárást, akinek a szakterülete a planetológia, bolygó geológia.

Az előadó: Kereszturi Ákos csillagász, Föld közeli kisbolygókról is beszélt

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az előadásban a kisbolygók kaptak főszerepet, ahogyan a meghívóban is olvashattuk: – Méteres kisbolygók robbannak a fejünk felett, amiket égbolt figyelő kamerákkal rendszeresen látunk. A földtörténeti múltban pedig kihalások jelzik, hogy ritkán hatalmas becsapódások is történnek. Nemrég a DART űrszondája szándékosan úgy meglőtte a Dimorphos kisbolygót, hogy annak keringési ideje fél órával rövidült. További szondák készülnek a veszélyes kisbolygók elemzésére, egy csapat űreszköz követi majd az Apophis kisbolygó 2029-es földközeli elhaladását. –

A videó a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (TeLaPO) történetét mutatja be, képekkel és videófelvételekkel illusztrálva: