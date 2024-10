Legutóbb a fiatal sárszentmihályi hölgy Pálinkás Roberta fotói kerültek a falra, aki 2016-ban vett először fényképezőgépet a kezébe, amit annyira megszeretett, hogy 2020-ban már egy fotózással kapcsolatos képzésre is beiratkozott. Megszerezte a szükséges végzettséget, hogy néhány év múlva, már komolyabban is foglalkozzon a fényképezéssel. Pálinkás Robertának idén áprilisban volt az első kiállítása a székesfehérvári STUDIO75 fotóstúdióban található Kossuth Galériában, ahol két fiatal fotográfus tanulóval közösen mutathatta be portréfotóit. Emberábrázolási technikája annyira sikeresnek bizonyult, hogy most ősszel már önálló kiállításra volt lehetősége, mely december elejéig meg is tekinthető a Galériában és a „Mámorban” címet viseli.

A kiállítás címe: Mámorban

Fotó: Studió 75

Már most kialakult egy önálló stílusa a portréfotózáson belül, amit képviselni szeretne. Minden fotósnak, művésznek vannak fejlődési szakaszai, a végzettség megszerzése óta sokat fényképez és gyakorol tudatosan. Az első kiállítás hatalmas boldogság és megtiszteltetés volt számára és tehetségét igazolja az, hogy alig fél évre rá önálló kiállításon szerepelhetnek a fotói. Motiválja és egyben magabiztosságot ad ez a lehetőség számára.