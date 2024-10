Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége két hobbi borász, a Miklósi Borkedvelők Egyesületének tagjai voltak, akik szeretnék megmutatni, hogy Sárbogárdon is készülnek finom borok, és bár a terület nem borvidék, és - még - nincs fent a bortérképen, de az amatőr, csupaszív hobbi borászok így is kiváló nedűt készítenek, még ha legtöbbször csak maguknak is. Nagy elképzelésük, miszerint megrendezik az Első Sárbogárdi Pincefesztivált októberben. A rendezvényről, a bogárdi borról, és az egyesületről is beszélgettünk!