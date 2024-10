Mint írják, az 1967-ben lezárt Kistemető már hosszú ideje elhanyagolt, hiszen sok esetben már az ott eltemetettek hozzátartozói sem élnek. Bár többször volt próbálkozás a terület rendezésére, tartós sikert egyik sem eredményezett.

– Mindeközben egyre több városlakó kereste meg az önkormányzatot azzal az igénnyel, hogy Dunaújvárosban is legyen lehetőség ún. szórásos temetésre. Terveink szerint ezt úgy oldanánk meg, hogy egyben rendeznénk a Kistemető sorsát is. A terület Dunapentele múltjának fontos része, ezért mindenképpen szeretnénk megőrizni a temető funkciót, ami egy szóróparcella kialakításával megoldható lenne – írják a város önkormányzatának közösségi oldalán.

A Kistemető sírjairól csak a ’80-as években készült összeírás áll az önkormányzat rendelkezésére, a hozzátartozók elérhetőségei azonban ebben sem szerepelnek. Ezért volt szükség a most kihelyezett matricákra, ezek segítségével próbálják megtalálni és tájékoztatni a hozzátartozókat, hogy a rossz állapotú síremlékeket sajnos kénytelenek elbontani. A cél azonban az, hogy a jó állapotú sírok megmaradjanak a felújítás során.

– A közelmúltban egy felmérés is elindult, amiben oroszlánrészt vállalt Kronászt Margit, az Intercisa Múzeum történésze. Az Üdvözlettel Dunapenteléről oldalon nyomon követhetik azt a precíz és időigényes munkát, amit eddig elvégeztek. Kérjük, azokat, akik gondoznak a Kistemetőben lévő síremléket, vagy bővebb információkkal rendelkeznek róluk, azok jelezzék azt a [email protected] email címen – zárja tájékoztatását a dunaújvárosi önkormányzat.