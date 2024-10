Novák Kovács Zsolt, az iskola igazgatója ünnepi beszédében elmondta: – Eddigi életeteknek ez talán az egyik legnagyszerűbb eseménye, amely hamarosan az egyik legszebb emléketekké is válik. Ti vagytok az iskola történetének hetvenedik végzős évfolyama. Előttetek több százan álltak már ugyanígy, várva az ünnepi pillanatot, a szalag feltűzését. A gimnázium történetében emlékek lesztek, a sok emlék között egy. De a tanáraitok felől nézve már egyáltalán nem így van. Akárhány osztály is megfordul a pedagógusok keze alatt, mindig van ahhoz az osztályhoz, évfolyamhoz kötődő kedves vagy éppen keserű emlék, történés. Bízom benne, hogy a szép és jó emlékek vannak többségben a ti gimis élményeitek között is.

– Most még van egy bő félév az itteni életetekből, ami számos új élményt, emléket fog alkotni. Kérlek benneteket, hogy teremtsetek magatoknak és nekünk is szép és mosolygós emlékeket. Mutassátok meg, hogy Ti nem egy vagytok a gimnázium hetven végzős évfolyama közül, hanem Ti lesztek a nevezetes 2025-ös búcsúzó társaság.

– Jelezzétek ezt mindenkinek mától a kis szalaggal, az iskolában a többi diáknak éppúgy, mint családotoknak, a lakóhelyeteknek. Legyetek büszkék magatokra! De lehessenek büszkék rátok a szüleitek is! Mert ahogy egy ókori mondás írja: „Egy szülő nem adhat nagyobb ajándékot a gyerekének, mint hogy büszke rá!” S tudjátok, képletesen a gimnázium is szülő, az alma mater.