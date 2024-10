Néhány héttel ezelőtt az egészségnapon jártunk a Fejérvíznél, ahol elhangzott: a vállalat célja, hogy olyan munkahelyi környezetet teremtsenek dolgozóiknak, amely támogatást nyújt a mindennapi kihívások leküzdésében. Ennek az egyik eklatáns példája volt az említett egészségnap, de a továbbképzési lehetőség megteremtése is ide tartozik.

A bizonyítványosztás a társaság telephelyén volt.

Fotó: Fejérvíz

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt 15-en szereztek víz- és csatornarendszer-szerelő szakmát a Fejérvíznél, idén pedig folytatva a sikeres együttműködést a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával és vármegyei oktatási intézményekkel, újabb Fejérvizes osztály indult, ezúttal a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikumban. Mint megtudtuk ez is része annak a néhány évvel ezelőtt bevezetett új HR stratégiának, amely a szakember-utánpótlást hivatott szolgálni.A részletekről Kaposvári Zsuzsanna, HR és értékesítési főosztályvezető számolt be a FEOL-nak.

– Az iskola nagyon nyitottan állt a kéréseikhez, ezúton is köszönjük nekik a támogatást. Az oktatáson résztvevők megismerkedtek többek között az adózási ismeretekkel, a könyvvezetési alapismeretekkel és a pénzforgalmi nyilvántartásokkal is. A dolgozókat végig támogattuk a képzés során, a cég segítette és végig kísérte az útjukat, a beiratkozástól a vizsgákig bezárólag. Nagy sikerként könyveljük el a Fejérvízes osztályt, hiszen ez nem csak a cégnek előnyös, de a dolgozóknak is tudást, perspektívát, értéket ad a jövőre nézve. A képzés által a vállalati hatékonyság és a humánerőforrás minősége növekedett. A cél, hogy a dolgozók értéket teremtsenek elsősorban saját maguk, de a Fejérvíz számára is, és a jövőt továbbra is nálunk képzeljék el, képesített vállalkozási ügyviteli ügyintézőként.