A Fejér Vármegyei Közgyűlés ünnepélyes alakuló ülésére került sor október 3-án, csütörtökön a Vármegyeháza dísztermében. Szabó László, a Fejér Vármegyei Területi Választási Bizottsága elnökének választási tájékoztatójával vette kezdetét az új vármegyei önkormányzati ciklus. Az elnök köszönetet mondott a választás lebonyolításában résztvevőknek, s elmondta: a vármegyei közgyűlés tagjainak megválasztása listás rendben történik, így volt ez Fejérben is. Hat szervezet állított vármegyei listát, összegezte Szabó László, s elmondta: az érvényes szavazólapok száma 128 ezer felett volt a választáson.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Fejér vármegye 20 fős közgyűlésében a Fidesz 11 mandátumot kapott: Molnár Krisztián, Wilmek Tibor, Tóth István, Sükösd Tamás, Gólics Ildikó, Kozári Kristóf, Czachesz Gábor, Szabó Tibor, Kiss Norbert Ivó, Molnár Tibor és Jakab Rózsa képviseli a kormánypártot. A Mi Hazánk Mozgalom tagjai 3 mandátummal vannak jelen a közgyűlésben: Árgyelán János, Gieber Lajos és Schmidt Roland képviseli a szervezetet. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 mandátumot szerzett: Paszicsnyek János és Berényi Gábor képviseli őket. A Demokratikus Koalíció szintén 2 mandátumot kapott: Kertész Éva és Ecsődi László kapott lehetőséget a munkára. A Momentum Mozgalom 1 mandátummal van jelen: az időközben lemondott Molnár Dániel helyére Szikra Soma érkezett képviselőjeként a testületbe. A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesülete szintén 1 mandátumot kapott: Szili Csaba Gergely képviseli őket a közgyűlésben.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az önkormányzati képviselők ezt követően esküt tettek, majd megválasztották a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és elnökét. Schmidt Roland és Kertész Éva tagként, Sükösd Tamás elnökként kapott lehetőséget a bizottsági feladatok ellátására.

Megválasztották a közgyűlés elnökét is: a szavazás eredményeként Molnár Krisztián, a közgyűlés korábbi elnöke folytathatja a testület vezetését. Eskütételét követően Molnár Krisztián székfoglaló beszédében elmondta: harmadjára van lehetősége betölteni a tisztséget, amely nagy megtiszteltetés Szent István vármegyéjében, városában. Megköszönte a szavazók bizalmát, 67 ezer állampolgárnak köszönhetően ugyanis soha nem látott nagyságrendű támogatást kaptak a szavazóktól. A vármegyék rangsorában Fejér kiemelkedő szerepet tölt be országos szinten, mutatott rá beszédében az újraválasztott közgyűlési elnök, megerősítve: minden nehézség ellenére sem tört meg a fejlődés, "haladunk előre". A Területi és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak sikeréről és keretéről adott tájékoztatás mellett az önként vállalt feladatokat is megemlítette Molnár Krisztián, így például a Velencei-tó vízszintjének emelésében elért sikereket, a Mór-Bodajk kerékpárút megépítését, az Iváncsa-Rácalmás-Adony és Kulcs térségében létrehozott gazdasági övezetet, az adonyi Sarlós Boldogasszony templom felújításának megkezdését, illetve Dél-Fejér felzárkóztatásának eddigi eredményeit. Kiemelte továbbá a Megyei Értéktár működtetésének fontosságát, melynek munkáját szintén folytatni szeretnék a jövőben is. A vármegyei feladatok jövőképéről pedig hangsúlyozta: cél, menni tovább a Szent István-i úton, megőrizni, továbbfejleszteni az eredményeket, bővíteni a célokat.