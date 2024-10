Ahogy Patrikot hallgatom, eszembe jut, hogy már néhány nap után feltűnt, milyen kevesen beszélnek Kínában angolul. Nyilván Patrik is tudhatta, mennyire hasznos lehet, ha megtanulja az ország nyelvét, ahol élni kíván. Már az első időkben elkezdte tanulni a nyelvet, talált egy tanárt, azóta is hozzá jár, mert nagyon szereti. Idővel sokat fejlődött a tudása, mára nagyjából középszintig jutott. Aztán beütött a szerencse, a váltás, amely a korábbiaknál is jobban igazolta Kínával kapcsolatos elvárásait.

Fotó: feol.hu

– Három szempontnak kell megfelelni ahhoz, hogy valakit felvegyenek egy nemzetközi iskolába. Legyél angol anyanyelvű, angol anyanyelvű országból származzon a diplomád, legyen oktatói tapasztalatod. Nekem egyik sem volt. Egy magyar férfi, Gyuri az Egyesült Államokban élt, ott ilyen iskolákban dolgozott. Eljött Kínába a családjával, itt is tanított. Követségi foci alatt összejöttünk egyszer, és amikor elmesélte, hol dolgozik, azonnal érdekelni kezdett a lehetőség. Egy ilyen helyen tizenkét hónapot fizetnek, nagyjából van három hónap szabadság, fizetik a lakást, a repülőjegyet, a biztosítást, és a többit. Ez remek csomag így egyben, ezért nagyon sokan megpróbálnak ilyen helyen munkát vállalni, de ehhez sokat is kell dolgozni. Aztán egyik nap Gyuri felmondott a suliban, de úgy, ahogyan nem szabad: a tanítási év utolsó napján. Az ilyen iskolák elképesztő módon profik. Ha nekem lejárna a szerződésem a tanév végével a jövő nyáron, már most megkérdeznék, maradok-e, és ha nem, azonnal elkezdenék keresni az utódomat, a legmegfelelőbb tanárt a helyemre. Több hónapos procedúra megtalálni a legjobb embert, márpedig az ilyen iskolák a legjobbat akarják. Ám Gyuri felmondott az utolsó napon, mert talált egy lehetőséget Horvátországban, igaz, azóta már Szaúd-Arábiában van. Szóval jött és mondta, búcsúzok Patrik, megyek. De előtte még átküldte az életrajzomat az iskola vezetésének. Ők pánikban voltak, felhívtak, és megkaptam az állást. Aztán online módon, két év alatt elvégeztem egy amerikai mesterképzést: sokba került, de megéri az ilyesmi, ha az ember be akarja magát biztosítani.