Ezt javasolták túrázáshoz 50 éve

Valószínűleg ma már más lenne a válasz arra a kérdésre, melyet 50 évvel ezelőtti lapszámunk egyik oldalán tett fel az újságíró: „Hogyan túrázzunk?” – olvasható. De ennél a cikkben foglalt válaszok, pontosabban azok ’maitól” való eltérése az érdekes. A cikk akkori készítője szerint ugyanis a fizikai térkép a túrázás legfontosabb segítője.

„Első és legfontosabb útitársad a térkép legyen. Hazánk különböző tájegységeiről turista térképek készülnek, amelyeken a jelzett turista utakat és a szintvonalakat is feltüntették. Az első teendő a „betájolás”, ezt iránytűvel vagy egyéb módszerrel hajthatjuk végre” – olvasható a tanács.



60 kilométer gólyalábon

Még ma is egyedinek és különlegesnek számít az, amire Lőrincz Kálmán, vállalkozott 1994-ben: Csepelről indult, hogy az Adonyig vezető hatvan kilométeres utat gólyalábon tegye meg. Mint írják Lőrincz Kálmán a Házat, hazát alapítvány igazgatójaként a figyelemfelkeltés mellett azért indult gólyalábon útnak, hogy pénzt gyűjtsön több család épülő házához.

„Az út célja figyelemfelkeltés és persze pénzgyűjtés is: a Vácott épülő húsz házhoz már több millió forint jött össze. A túra végcélja azért éppen Adony, mert az alapítvány segítségével itt is építkezik öt család – számolt be hírlapunk az akcióról, amely azontúl hogy érdekes és merész vállalás, példaértékű is egyben.