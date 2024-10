Átadás előtt

„Rövidesen sor kerül Dunaújvárosban a Dózsa György úton a szobafal nagyságú elemekből összeszerelt első negyvenegy lakás átadására. A beépített bútorokkal ellátott, műanyagpadlós, gázzal és távfűtéssel felszerelt lakásokat már birtokukba vették a takarítók. A kísérleti jelleggel épült lakásokat átadásra készítik elő Ezzel megkezdődik a »Hosszú házak« utcájának átadása” – írta meg 1964. október 29-én a Fejér Megyei Hírlap.



Korszerűsítik a fatelepet

„Kígyózva kanyarog a keskeny sínpár az Oroszlányi Szénbányák pusztavámi fatelepén. Megrakott csilléket vontat a dohogó mozdony a feldolgozó üzem felé. A rakodóvágányhoz beállított vasúti kocsiból egyre fogy a fa. Gépkocsin, vasúton érkezik az ácsolatokhoz szükséges famennyiség. Készülnek a télre, amikor talán nehézségekbe ütközik majd a fa időbeni szállítása. Az elmúlt hét péntekjén termelési tanácskozáson beszélték meg a fatelepiek a télre való felkészülést, az elkövetkezendő időszak munkáját. Gulyás János a fatelep vezetője elégedett a felkészülés jelenlegi állásával” – olvasható a hírlap 1964. október 29-ei lapszámában. „Ez év januárjában átszervezés történt, aminek eredményeképpen Oroszlányhoz csatolták a fatelepet. Előtte Padraghoz tartoztak, ami nyolcvan kilométerre van” – folytatódott az írás, amiből az is kiderül: „Aki évekkel ezelőtt járt Pusztavámon és látta az akkori fatelepet, most elismeréssel beszél a megváltozottmunkakörülményekről. Megszűnt a csillék kézi mozgatása, helyette kismozdony végzi el a munkát. A vékony sínpár szinte behálózza az egész telepet. A munkasikerekben pedig ott van a kiszolgálók megváltozott munkakörülményének eredménye is. Az ő munkájuk is egy láncszem, ami benne van abban a mozgatóerőben, ami felszínre küldi a feketén csillogó szenet.”



Mintaüzlet a városban

1974-ben megírtuk: „Dunaújvárosban a Castrum városrészben a kereskedelmi bolthálózat egyre jobb lesz. Mi sem bizonyítja jobban, mint a napokban megnyitott új mintaüzlet, amely a helyi munkásszövetkezet kezelése alá tartozik. Az új bolt két helyiségből áll. Az egyikben fűszer-, csemegeféléket, illetőleg az ercsi Béke Termelőszövetkezet hentesáru, illetve más tsz-ek és állami gazdaságok mintatermékeit árusítják. Az új mintaüzlet most átadott helyisége 150 négyzetméter nagyságú, s ehhez tartozik még — egy későbbi időpontban átadandó — zöldség-gyümölcs bolt is”