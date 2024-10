Félkész házak

„A Beton- és Vasbetonipari Művek dunaújvárosi gyára, valamint a 26. Állami Építőipari Vállalat által közösen alapított ÉPINVESZT tervező- és kivitelező vállalkozás megkezdte dunaújvárosi házgyári elemekből úgynevezett félkész házak kivitelezését. A vállalkozók egy munkagéppel tizenkét nap alatt képesek két, egyenként 123 négyzetméter alapterületű lakás alapozását, összeszerelését, az illesztések kibetonozását elvégezni, majd e munkafázisokat követi a fából készülő oromzat elhelyezése. A panel elemeket és a hagyományos tetőszerkezetet egyesítő, igen tetszetős félkész házak belső fesztávolsága 6,6 méter, melyet tulajdonosa azután tetszés szerint válaszfalazhat, s anyagi lehetőségei függvényében végeztetheti el a belső szakipari munkálatokat. A félkész házak — melyekből az idén december 31-ig hetet készítenek el sorházas telepítésben — egyenként mintegy 700 ezer forintba kerülnek. Az ÉPINVESZT jövőre folytatja a vállalkozást, s panelből újabb nyolc, BVM-TIP szerkezetekből pedig 32 félkész lakást készít" – írta a Fejér Megyei Hírlap 1984. október 24-én.

Csak az óvás biztos

„A Honvéd Szondi—BVSC mérkőzés után a találkozó jegyzőkönyvébe 20:19 arányú vasutas győzelmet könyveltek el a bírók, no meg mellékelték a hazaiak óvását. Ami azért fontos dokumentum, mert ha a későbbiekben helyt adnak annak, akkor 22:17 arányú hazai győzelem születik. Ez pedig már bomba meglepetés lenne! Következett az elméletileg mindent eldöntő, 82 kg-os mérkőzés. A Barna-Simita meccs pont nélkül ért véget, így az intések miatt a vendégek nyerték a találkozót. A mérkőzésnek volt egy mozzanata, amikor a hazaiak birkózójának nem ítéltek meg egy teljesen jogosnak látszó pontot. Ezért óvtak a szondisok, hiszen a videófelvétel az ő igazukat látszik bizonyítani. Csakhát, óvásoknak nemigen szoktak helyt adni... A hátralévő mérkőzéseket a BVSC válogatottjai nyerték, miként a fent említett módon a találkozót is. — Elképesztő, amit csináltak velünk — mondta feldúltan Rácz Lajos, a Szondi edzője —, a szabály egyértelmű, csak a bírók értelmezik másképpen. Döntés később születik — a „zöldasztal” mellett" – számolt be az eseményekről a Fejér Megyei Hírlap 1994. október 24-én.