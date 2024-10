Baj volt a matekkal Vajtán

Napra pontosan hatvan éve azt olvashatták a Fejér megyei Hírlap hűséges olvasói, hogy nem jól számolnak a vajtaiak. Akkoriban nem volt ünnep október 23., így aztán a mezőgazdasági termelést helyezték a középpontba, és kiderült, hogy csak a háztájival nem lehet számolni a jövedelmet, dolgozni is kell. A cikk a következő: Borús az idő borús az elnök kedve is.- Elcsúsztunk–mondja és okát is adja, miért: A gépellenes hangulat miatt, mindent saját gépeikkel akartak megoldani, nem folyamodtak a gépállomás segítségéért. Csak most látja a tagság, hogy ez a "takarékoskodás" mit hozott. 230 hold őszi vetetlen, 150 hold szántatlan és kint van a kukorica nagyobb része. Egy helyett négy hétig tartott a silózás a rossz kombájn miatt, s ez lekötötte a szállító erőt. Két hétig szaladgált az elnök az árpavetőmagért mert a sajátjuk rosszul csirázott ezzel két hetet csúsztak. Végül a munkafegyelem. Rosszul számolnak a vajtaiak, mert a jövedelmet a háztájira építették. Hatvan emberből 3-4 dolgozott csak - mutatja az elnök a munkabeosztáson - A többi szüretelt és készült a búcsúra.



Táncra perdült Bula néni

Már 1964. október 23-án is igaz volt, hogy az idősebbek mindent jobban tudnak és minden jobban bírnak, mint a fiatalok. Az 56-os hősökről akkoriban hallgattak, viszont nagy bulikat tartottak, amelyekből az idősebbek is kivették a részüket. Egészen pontosan azt írta az újság, hogy: Kedves szokás és már a hagyományok rangjára emelkedett Besnyőn az, évről-évre megrendezett öregek napja. Ünnep ez a faluban. Nagy készülődés előzi meg mindig. Így volt most is. Meghatódva hallgatták az idős emberek a tanácselnök köszöntő szavait. Csillogott szemük, amikor a termelőszövetkezet népi zenekara rázendített a szép, ifjúkort idéző magyar nótákra. És a ropogós talpalávaló hallatán megpezsdült az idős emberek vére. Táncra perdült a 85 esztendős Bula Jánosné, a 75 éves Kiss Andrásné, Varga Péterné és a többi idős néni, bácsi. Mint minden évben, ezen az októberi vasárnapon is hálás szívvel mondtak köszönetet a falu öregjei a szeretetért, gondoskodásért.