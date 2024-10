Izgalmas statisztika

„A nyári csúcsforgalom és az őszi társasutazás-sorozat után még mindig nem szakadt vége Székesfehérvár ez évi idegenforgalmának. A Velence Szálló készülő statisztikája szerint különösen sok külföldi vendég kereste az újjászületett Székesfehérvár idegenforgalmi nevezetességeit, látnivalóit.

A tulajdonképpeni szezonban, április első napjai óta 2147 külföldi vendég összesen 2300 napot töltött Fehérváron” – írta meg a Hírlap 1964. október 15-én.

Versenysikerek

„Megyénk állami gazdaságaiban jól tevékenykednek a versenybizottságok, amelyek tagjai havonta értékelik a kongresszusi és a felszabadulási munkaverseny eredményeit. Két szocialista mezőgazdasági nagyüzem – a mezőfalvi és az enyingi állami gazdaság – beküldte címünkre az első három negyedév munkasikereit” – kezdte cikkét 1974-ben a Fejér Megyei Hírlap. Az írásból kiderül, hogy pénzben mérve már tízmillió forint fölött „jártak” a Mezőfalvi Állami Gazdaság dolgozói; míg az enyingiek esetében „teljesítették időarányos vállalásukat a gépészek, az építők is. Most a legnagyobb feladatnak tekintik a kukorica gyors és szemveszteség nélküli betakarítását, valamint azt, hogy az újításokra vonatkozó vállalásokat is valóra váltsák a kollektívák. Eddig tizenhárom újítást nyújtottak be a szocialista brigádok, amelyek alkalmazásával a gazdaság tiszta nyeresége 334 000 forinttal lett magasabb.”