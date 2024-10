Milyen lesz az új adótörvény?

„A Pénzügyminisztérium jövő évi gazdasági csomagtervének részeként elkészült az adótörvényt módosító javaslat is. Ennek alapvető célja, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek növekedjenek, ugyanakkor a vállalkozások nyeresége után számított adóterhek, a jövő gazdasági kibontakozását segítve, csökkenjenek. A minisztérium 1995-re 285 milliárd forint személyi jövedelemadó bevételt valószínűsít. Várhatóan az inflációval arányosan nem emelkedik a jelenlegi 110 ezer forintos adómentes jövedelemhatár, mert annak minden 10 ezer forintos emelése a számítások szerint 8,1 milliárd forintos adókieséssel járna, a változatlanul hagyott adótábla viszont a bérek várható emelkedése miatt 60 milliárd forint többletbevételt hozhat.” - olvashattuk a Fejér Megyei Hírlap 199. október 10-ei számában.



Srácok, vár a Videoton!

Nagyot gondolt a Videoton labdarúgó szakosztálya, mától az általános iskolások ingyenesen nézhetik meg az NB I-es csapat mérkőzéseit. A mai világban, amikor természetesen a sportegyesületeknél is helye van minden forintnak, nagylelkűségre valló elhatározás lemondani azokról a nehezen összeguberált, köpenyzsebekben, tolltartókban őrizgetett húszasokról. Még akkor is, ha a Videoton egy kicsit messzebbre gondol. Azok a gyerekek, akik most, az ingyen meccseken szeretik meg ezt a szép játékot, esztendők múlva a csapat elmaradhatatlan, jóban-rosszban kitartó hűséges törzsszurkolói lehetnek.



Megkezdődött a fűtés

Kedden reggel hét órakor megkezdődött a távhőszolgáltatás Székesfehérváron. A bővítés alatt álló erőmű szükséges szerelési munkái, mint emlékezetes, a korábbi hideghullám alkalmával, gyorsítva, befejeződtek, sőt a gyakorlat próbája is igazolta már a fűtési rendszer üzemképességét, így a megye két nagyobbik városában, Dunaújvárosban és a megyeszékhelyen, semmi akadály nem gördült a fűtés elé, amit ezúttal, az október 15-i határidő előtt, az tett indokolttá, hogy hétfőn 10,8 Celsius volt az átlaghőmérséklet.