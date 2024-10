„Kiváló gyártmány“

„Kiváló gyártmány“ lett a luxus televízió 1964-ben, melyről megyénk napilapja az alábbi cikket írta: A Székesfehérvári Villamossági-, Televízió- és Rádiókészülékek Gyárában elkészült az első televízió-család „legnagyobb” tagjának, a luxuskivitelezésű, nagyképernyős Record készüléknek a prototípusa. Az új tv már megközelíti a világszínvonalat, rendelkezik mindazokkal a kényelmi berendezésekkel, amelyekkel a hasonló kategóriájú külföldi készülékek. A Recordba a jobb vételt biztosító, automatikus sort, képszinkront s a kép állandó, azonos méretét biztosító képméret-stabilizátort, hang- és képregisztert is szereltek a szakemberek. Az új luxuskészülékbe — a rendelő kívánságára — sorátültető automatát is beépítenek, amely megszünteti a képernyőn a hagyományos tv készülékeknél keletkező rezgéseket A legújabb tv készülék külsőre is nagyon tetszetős, modern vonalú, világosbarna színű, 22 cm-es mélységű kávával — s az eddigi típusoktól eltérően — fröccsöntéssel előállított, domborított, barnás színezetű plexi védőlappal kerül majd forgalomba. Az első magyar luxuskészülék prototípusa nagy tetszést aratott a szakemberek körében. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt napokban megtartott prototípus vizsgáló értekezleten az illetékes szakemberek „kiváló gyártmány"ként ismerték el. A tervek szerint a jövő évben kezdik majd meg a Record sorozatgyártását.

A LOTTÓ HÍVEI

"A LOTTÓ HÍVEI" címmel jelent meg szintén 60 évvel ezelőtt ezen a napon egy eszmefuttatás a lottózók játékra buzdító változásáról: A valószínűségszámítás tudományának a fegyverével igyekeznek magukhoz hódítani az ötös találatot. A fehérvári lottóiroda meg egy másik tudománynak, a lélektannak a fegyverével igyekszik magához hódítani a lottózókat. Ez utóbbit abból vettem észre, hogy hosszú ideig csak egy hamutartó „üzemelt” az egész teremben, most meg minden asztalon van egy. És ez emberismeretre vall. Mert ha valaki bejön, hogy kényelmesen, cigarettázva üldögéljen, amíg kitölt legalább féltucat szelvényt, de azt látja, hogy azegyetlen hamutartó közelében nincs üres szék, mérgében csak egy szelvényt vesz az „essünk túl hamar” elv alapján. Ha viszont látja, hogy itt kényelmesen ülve, a dohányzás kultúrájához elengedhetetlenül megkívánt hamutartó társaságában pihenhet meg egy cigarettányi ideig, még tán akkor is több szelvényt vásárol, ha eredetileg csak egyet szándékozott. Ez a huszadik század jellemzője. A tudomány bevonult már az olyan csöppnyi területekre is mint egy ilyen lottózóasztalba.