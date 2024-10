Elkészült a Kenyérgyár!

Címoldalon szerepelt a hír, közel negyven éve, éppen ezen a napon: – Tegnap délelőtt átadták rendeltetésének az új székesfehérvári kenyérgyárat. Az avató ünnepségen Kovács János, a Székesfehérvári Sütőipari Vállalat igazgatója rövid történeti áttekintést adott a beruházás megvalósulásáról. Az eredeti elképzelés módosítása után 1980 végén készültek el a kenyérgyár kiviteli tervei; három „kenyérvonallal” 185 millió forintos költséget terveztek. Az építés, illetve területelőkésítés 1981 augusztusában kezdődött a Váralja soron, és 1984. június vége volt a befejezés határideje. Két hónapos késéssel ugyan, de az eredeti költséghatáron belül készült el a gyár, és szeptemberben próbaüzemként már termelt. Az elkészült nagycsarnokból még hiányoznak az aprósütemény és más darabáruk előállítására alkalmas gépsorok (állami támogatással 1986-ra tervezi ezek beállítását a vállalat), ezért most csak kenyeret süt a gyár. A három gépsor egyenként és óránként 1000 kiló kovászos kenyeret állít elő, a hagyományos fogyasztói igényeknek megfelelően. Jelenleg fehér, alföldi, burgonyás és rozsláng kenyér kerül ki a kemencékből, valamennyi egykilós súlyban. Tervezik, hogy rövid időn belül megkezdik a kukoricás és a fehérvári rozsos kenyér gyártását is. A gyártás a legszigorúbb egészségügyi előírásoknak is megfelel, hiszen a dolgozók először a kisütésnél kerülnek érintkezésbe a kenyérrel, de kézzel akkor se érintik. –

Teljesítette a tervet az Ikarusz!

Negyven éve az Ikarusz gyár beszámolója is címlapon szerepelt: – Ha nem csekély nehézségekkel is, de teljesítette háromnegyed éves tervét az Ikarus székesfehérvári gyára. Nem volt könnyű a kitűzött célok elérése, mert különböző , a gyáron belüli és külső tényezők hátráltatták a munkát. Nem volt mindig megbízható az anyagellátás sem, ám az egyik legfőbb nehézséget az jelentette, hogy például a 260-as típus dokumentációja Budapesten van, a szerelés pedig Székesfehérváron történik. Ebből a kettősségből aztán többször hiányosságok következtek be a szerelésben, amit a szalagon kívüli többletmunkával lehetett csak helyrehozni. Emiatt előfordult, hogy szabad szombaton is dolgozni kellett. A nehézségek ellenére sikerült teljesíteni az előzetes tervekben meghatározottakat, és az év eddig eltelt részében összesen 6366 autóbusz hagyta el az Ikarus székesfehérvári gyárát, ami több is az előirányzottnál. A KD, vagyis részegységekben szállított autóbuszokból megközelítőleg ezer hagyta el a gyárat, legnagyobb megrendelőjük Kuba, a szigetországba 770-et szállítottak, Görögországba és Líbiába majdnem kétszáz részegységekben szállított autóbusz került. Emellett komplett autóbuszokat is exportált a gyár, legnagyobb megrendelőjük a Szovjetunió, ahova 4220 autóbuszt szállítottak, de meghaladja az ezret az NDK-ba és Lengyelországba, illetve Bulgáriába és Csehszlovákiába küldött autóbuszok száma. Ezenkívül exportáltak komplett autóbuszokat Kuvaitba, Líbiába és Irakba is. Belföldre összesen 224 buszt adott át luxus, távolsági és városi kategóriában az Ikarus székesfehérvári gyára. -