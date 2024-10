Ahogy azt a múlt hét pénteken tartott sajtótájékoztatón elmondták: a Zichy liget több fája is teljesen korhadt belülről, így az esetleges életveszélyes helyzeteket elkerülve 30 fát vágnak ki a ligetben. A balesetveszélyes fák kivágásával párhuzamosan, kedden reggel – ahogy azt ígérték – elkezdődött a faültetés is.

Mivel a park 220 fájának 95 százaléka japánakác, ezért ugyanilyen fajtával pótolják a kivágott veszélyes példányokat és 25-30 centiméter törzskörméretű, idősebb fákat ültetnek el. Egy-egy most ültetendő földlabdás fa súlya a három mázsát is eléri – írja az ÖKK, majd arra is kitérnek, hogy a Zichy ligetben zajló faültetésekkel kezdődtek meg a városban az őszi közterületi faültetések, melynek során ötszáz fát ültetnek el Székesfehérváron.

Itt lesznek faültetések

Lesz még faültetés a Mancz János utcában, a régi aszfaltos sportpálya helyén, itt cserjét, illetve díszfüveket is ültetnek. De a Várkörúton is pótolják a díszcseresznyéket és a Géza tér új parkjába is több fa kerül azon túl, hogy minden városrészben ültetnek fiatal fákat a Városgondnokság kertészei. A legtöbb helyre ezüsthárs, díszcseresznye, kőris, perzsafa és oszlopos ginko kerül.

