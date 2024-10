Fa Nándor híres, díjnyertes fotója, amit a déli óceánon 75 csomós szélben készített az 1992-93-as Vendée Globe alatt. Ha jól tudom, ez a kép ma is ott lóg a falon a Fa Hajó Kft. székesfehérvári irodájában

Fotó: Fa Nándor

Eddig egyetlen magyar vitorlázó teljesítette a versenyt, a székesfehérvári-velencei Fa Nándor, ötszörös földkerülő óceáni hajós, aki 1993-ban első nem franciaként az előkelő 5. helyen végzett, 1996-ban műszaki hibák miatt feladta a versenyt, majd 2017-ben, 63 évesen a 8. helyen jutott vissza a rajt-cél kikötőjébe Spirit of Hungary nevű, saját tervezésű, Magyarországon épített 60 lábas vitorlásával. Ez a hajó egyébként most is ott ring a hullámokon a többi között Les Sables ’d Olonné-ban. Több barátja meghalt az óceánon, őt egyszer majdnem letarolta egy tankhajó, át- és túlélt mindenféle nehézséget, közöttük több olyat, amit mi elképzelni sem tudunk.

A Vendée Globe útvonala. Jól látszik, hol várnak majd a legnehezebb napok a versenyzőkre

Fotó: Vendée Globe

A tizedik Vendée Globe tehát november 10-én, egy vasárnap kezdődik. A negyven versenyző közül huszonhét francia, van egy kínai, egy japán, egy német, egy olasz, egy belga induló Fa Nándor régi hajójával, hárman svájciak, három brit, és ott van még Weöres Szabolcs mellett az amerikai-új-zélandi Coleman, akivel Nándor is versenyzett már párosban. Hat nő – három francia, két angol, egy svájci – is van a tengerészek között. Mi magyarok biztosan sokan ott leszünk majd lélekben Szabival a fedélzeten, mint ahogyan ott voltunk Fa Nándorral is annak idején mindig, ha szüksége volt ránk. A visszaszámlálás már elkezdődött.