18 hónapig érlelt különlegesség 1 órája

Lerántottuk a leplet: ez lett 2024-ben az Év sajtja!

Miközben javában zajlik az Országos Verklis Találkozó és sajtmustra a „Tök jó hét" keretében Martonvásáron, lerántottuk a leplet egy finom ízletességről is. Kiderítettük, melyik Magyarország Év sajtja, amit akár a kilátogató érdeklődők is meg is kóstolhatnak.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Dunaharasztiban készül az ország legjobb sajtja. Fotó: Az egyesület

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 2013 óta szervezi meg minden évben a Magyar Sajtmustrát, ami a hazai kisüzemi és kézműves sajtkészítők legnagyobb megmérettetése. Idén is a legjobb sajtkészítők mérettették meg magukat, a verseny története során először Martonvásáron. 35 főből álló zsűri díjazta a legjobb sajtokat és készítőiket Martonvásáron.

Fotó: Az egyesület Mint azt Király Gellért, az egyesület általános alelnöke a FEOL-nak elárulta, a BBK épületében tartott, szakmai konferenciával egybekötött versenyre 47 sajtkészítő, 114 terméke nevezett, 9 arany, 22 ezüst és 9 bronzéremmel díjazta a 35 főből álló zsűri a legjobb sajtokat és készítőiket és a legjobbak közül az Év sajtját is kiválasztották. Ez egy 18 hónapos, hosszan érlelt kemény sajt, amely magyartarka tejből készült, így ízvilágában gazdag és különleges. A Svájcer Paraszt Sajt Dunaharasztiban készült Ficsor Árpád kezei között. Az idei megmérettetés egyébként kiemelkedett az eddigiek közül: nagyon nehéz dolguk volt a sajtbírálóknak. Bátran hívok minden érdeklődött ma Martonvásárra, mi itt vagyunk és kóstolják meg többek között az Év sajtját is! – tette hozzá Király Gellért. Az Év sajtja, a Svájcer Paraszt Sajt Ficsor Árpád kezei között készült.

Fotó: Az egyesület

