Hétfőn délután hivatalosan a kis település életében is elindult a következő, és egyben aktuális önkormányzati ciklus, így vele együtt a munka is. Ahogyan az már mondhatni mindenki számára ismert tény, a 2024.június 09-én lezajlott helyi önkormányzati választásokon Mergl István nyerte el a polgármesteri megbízatást, illetve kapott bizalmat az újabb időszakra. A képviselő testületben Kovács Tímea, Müller Miklós, Ragó József, Halászné Czeiner Judit, Brogyányi Bence és Fridrich-Czinkóczi Kata kapott helyet, és lehetőséget dolgozni a faluért. A hivatalos formulának megfelelően kellett alpolgármestert is választania a megalakult testületnek, ezt egyéni szavazatokkal tették meg a képviselők, és Ragó Józsefet választották és egyben bízták meg az alpolgármesteri pozíció betöltésével.