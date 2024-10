Sárbogárd város képviselő testületének alakuló ülését tartották pénteken, ahol a megválasztott képviselők mellett, a sajtó munkatársai, érdeklődő vendégek és családtagok is részt vettek. Felemelő alkalom volt, ahol több eskütétel is elhangzott a város vezető testületének részéről.

Eskütételek előtt, Sükösd Tamás köszöntötte a jelenlévőket

Fotó: Sebestyén Bálint

Sükösd Tamás, a település polgármestere köszöntötte a megjelent és meghívott vendégeket, Varga Gábor országgyűlési képviselőt, a választási bizottság elnökét, a főjegyző asszonyt, illetve a jelenlegi és megválasztott képviselőket. Megköszönte a választópolgárok bizalmát, és a magas részvételt a legutóbbi önkormányzati választások alkalmával.

Fotó: Sebestyén Bálint

A polgármester elmondta, 2010-es év óta, ez a 4. ciklus amit együtt kezdhet meg a képviselőkkel, és most is olyan munkatársakra számít, akik akarnak tenni és dolgozni a városért! Majd egy fontos bibliai idézetet említett a Máté evangéliumából, miszerint: – Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük!- Illetve kiemelte, ahogy eddig is, ezután is teljes együttműködést ígér mindenkinek, aki betartja a nagyon fontos szabályt: – Féld az Istent, és tartsd be a szabályainkat. Szabályaink, pedig a Magyar Jogszabály előírásai szerint értendőek – mondta a település vezetője, majd az elmúlt öt év eredményei kerültek szóba, aminek kapcsán kiemelte a városvezető, hogy a 2019-es ígéreteikhez hűen, az akkor ígért feladatok elvégzésre kerültek. Hozzátette viszont: – Tudjuk, hogy a vármegye erősen kétpólusú, és nekünk itt délen mindig sokat kell dolgozni mindenért. Természetesen nem mondhatjuk, hogy készen lennénk a munkákkal, de dolgozni fogunk a terveink megvalósításán!

Novák Kovács Zsolt alpolgármester eskütétele

Fotó: Sebestyén Bálint

A megnyitó és köszöntő beszédet követően, elsőként a képviselők tették le hivatalos esküjüket, ezután a polgármester, majd egy rövid szünet, és a képviselő-testület szavazása után, a hivatalosan és újra megválasztott alpolgármester Novák Kovács Zsolt is így tett a közgyűlés előtt. Végül a napirendi pontok következtek, ahol többek között a polgármester illetményét, a bizottsági elnököket, bizottsági tagokat, és a külső bizottsági tagokat szavazták meg majd, tettek esküt a megválasztottak.