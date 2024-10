A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola 1970–74-es évfolyamának 4.D osztályos tanulói gyűltek össze csütörtök délután, hogy tíz év után újból találkozzanak, s elmeséljék, mi történt velük azóta. Kerek ötven évvel ezelőtt tették le az érettségi vizsgát, amelyen még gyorsírásból is helyt kellett állniuk – meséli az érettségi találkozó egyik szervezője, Rákos Péterné Ica. Osztályuk általános ügyvitel-gépíró-gyorsíró tagozat volt, közülük ezúttal huszonhárman tudtak eljönni az érettségi találkozóra.

Érettségi találkozót tartottak a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola 1970-74-es évfolyamának 4.D osztály diákjai

Fotó: Nagy Norbert

Érettségi találkozó: régmúlt idők

– A mi évfolyamunk különleges évfolyam volt, mert mi voltunk talán az egyedüliek, akik az érettségi vizsgán kizárólag megfelelt és kiválóan megfelelt bizonyítványokat kapott, ami a későbbiek folyamán, azoknál, akik tovább tanultak, elég nagy probléma is volt, ugyanis a pontszámok kiszámításánál problémát okozott az ilyen jellegű minősítések beszámítása – meséli Rákos Péterné Ica, hozzátéve, hogy a szép érettségi eredmények annak is köszönhetőek, hogy mindannyian nagyon igyekeztek jól teljesíteni. Nem volt egyszerű dolguk, ugyanis a gyorsírás egy különleges grafikai jelrendszerre épülő írás volt. Naponta öt-hat oldalt kellett gyakorolniuk a gyorsírást ahhoz, hogy az érettségire előírt sebességgel tudjanak írni. – Rengeteget gyakoroltunk, s akkor még nem sejtettük, hogy egy olyan szakmát tanulunk, ami rövidesen el fog tűnni. Tulajdonképpen az életünk egy nagy tanulás volt, mert amikor a munkahelyeinkre bekerültünk, nagyon sok mindent kellett megtanulnunk, majd a számítógépek elterjedésével folyamatossá vált a tanulás. Most nyugdíjasként már csak kapkodjuk a fejünket a mesterséges intelligencia hallatán – mondja az egykori gyorsíró növendék.

Különleges ajándék

A Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola 1970–74-es évfolyamának egykori 4.D osztályos tanulói közül sokan – a szakma fokozatos eltűnésével – nem maradtak a pályán, hanem más területeken helyezkedtek el. Volt, aki az egészségügyben, míg más pénzügyi területen vagy éppen a pék szakmában találta meg a számításait. Az ötvenéves érettségi találkozón az egykori 4.D osztály diákjai a Fejér Megyei Hírlap egy különleges kiadásával lepték meg egymást. A Vörösmarty Mihály Könyvtár könyvkötészete készítette el az évfordulós újságot, amely a Hírlap korhű, 1974. május 11-i száma, ekkor volt a ballagás is. A különleges lapszámban az osztály tablója kapott helyet, fotókkal kiegészítve. Így a ma már nyugdíjas éveiket töltő egykori Hunyadisok a találkozó emléke mellett egy másik, szívhez szóló ajándékkal térhettek haza.