A konferencia Deák György előadásával indult, melyben az epilepsziás gyermekek köznevelésben való ellátásáról beszélt. Mint mondta: azért fontos erről beszélni, mert hetente 2-3 új epilepsziás gyermekről szereznek tudomást. Ennek ellenére a köznevelésben dolgozók sok esetben nem tudják, hogy mit kell tenniük, mert nem kapnak kellő útmutatást.

Epilepszia gyermekkorban: Deák György a köznevelésben dolgozóknak árult el hasznos információkat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Három epilepsziás állapotot kell megkülönböztetni

A statisztika szerint a gyermekek 1-1,5 %-a epilepsziás, de az alkalmi rohamok ennél jóval gyakrabban előfordulnak. Ahhoz, hogy a pedagógusok, nevelők tudják mit kell tenniük, ismerniük kell a betegséget, valamint azt, hogy három külön állapotot különböztetünk meg: az epilepszia rohamot, az epilepszia betegséget és az epilepszia szindrómát – hangzott el.

A kialakulás okai

A betegség kialakulásának több oka lehet a főorvos gyermekneurológus szerint, okozhatja többek között fejlődési rendellenesség, agydaganat, genetikai betegség, születési károsodás, de az is előfordulhat, hogy nincs konkrét ismert ok. Jó hír ugyanekkor, hogy a gyermekek életkoruk előrehaladtával kinőhetik az epilepsziát.

Kezelési módok

Amennyiben beigazolódott az epilepszia és felállt a diagnózis kezdetét veheti a betegség kezelése, amelynek több módja is van. Ez lehet gyógyszeres kezelés, epilepszia/tumor sebészet vagy pszichés támogatás, de az életmódi tanácsok és a roham provokáció kerülése is segíthet. Emellett vannak kiegészítő kezelések is, ilyen a vitaminkúra, a ketogén diéta és a CBD is. Fontos ugyanekkor, hogy a megfelelő kezelési mód megállapítása több tényezőtől függ, akár az epilepszia „súlyosságától”, akár egy-egy roham időbeni elhúzódásától – tudtuk meg a szakember előadásából.

Görcsroham ellátása kórházon kívül

Deák Györgyöt ifj. Pápai Imre vezető mentőtiszt követte, aki a görcsrohammal járó rosszullétek kórházon kívüli ellátásáról árult el hasznos információkat a jelenlévőknek. Mint mondta nem csak az epilepszia okozhat görcsrohamot, de nagy százalékban ez áll a háttérben. Az epilepszia mellett görcsrohamot idézhet elő a lázgörcs, a metabolikus zavarok, a központi idegrendszert megtámadó fertőzés és a stroke, de lehetnek egyéb külső okok is.