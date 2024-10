– Újabb emléktáblával bővült Gárdonyi Géza szülőháza. A Fejér vármegyei irodalmi emlékfal mellett most már emléket állítunk egy nagyszerű és különleges embernek, Ziegler Sándornak is – fogalmazott Csapó Botond, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese október 25-én, pénteken délután a Gárdonyi Géza édesapjának emléket állító tábla avatásán. Hozzátette: csatlakoznak ezzel azon települések sorához, ahol már van emléktáblája Gárdonyi Géza édesapjának és ahhoz az egyedülálló földrajzi és kulturális egységhez a Velencei-tó körül, amelyet összeköt az 1848/49-es szabadságharc s ahová a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház, a Halász-kastély és a pákozdi Katonai Emlékpark is tartozik.

Ziegler Sándor – ahogy az az emléktáblán is szerepel –, mindazok mellett, hogy Gárdonyi Géza édesapja, gépészmérnök és feltaláló volt, az 1848/49-es szabadságharc hadnagya, Kossuth fegyvergyárosa. Az emléktábla Tóth Sándor gárdonyi kőfaragó, műkőkészítő mester munkája és önzetlen felajánlása volt.

Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája megköszönte az emléktábla ötletgazdáinak a megvalósítást.

– Ziegler Sándor egyénisége, személyisége, értékei is láttatják a múltban a jövöttet: magyarság, áldozatvállalás, mérnöki gondolkodás, újítás, könyvszeretet, zeneszeretet, emberség, humor és folytathatnánk sok ilyen jelzővel, hogy mi minden jellemzi az apát és a fiút. Ez is mutatja, hogy Gárdony különleges gárdonyi település: együtt láttatja az apát és a fiút. Ilyen közös ábrázolásból nem sok van az országban…