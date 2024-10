Sárosdon lezárult a 2019-2024. önkormányzati ciklus. Az utolsó napon ünnepélyes keretek között köszönte meg a polgármester Dunkl Gergely a település nevében a leköszönő Képviselő-testület és a külsős bizottsági tagok elmúlt 5 éves, áldozatos munkáját!

Fotó: Az önkormányzattól

Ahogy elmondta: – Az elmúlt 5 év igazán embert próbáló volt, sok kihívással és megoldandó feladattal néztünk szembe, de közösen összefogva a nehézségeken is túl lettünk! Szeretném kihangsúlyozni, hogy a település életében az egyik legeredményesebb 5 év van mögöttünk! Összesen 27 sikeresen elnyert pályázat, melyek többsége meg is valósult, vagy jelenleg is megvalósítás alatt van! – Mesélte a település vezetője.



2019-2024 közötti időszakban dolgozó képviselő testületi tagok : Dunkl Gergely polgármester Sztupa Balázs alpolgármester Fábián Balázs képviselő (2023. 01. 17-től) Hippellerné Balázs Klára képviselő (2023. 02. 28-ig) Farmosi Csaba képviselő Juhász László képviselő Kovács Zoltán István képviselő (2022. 12. 31-ig) Koncz Gábor képviselő (2023. 03. 28-tól) Véningerné Bognár Krisztina képviselő Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, külsős bizottsági tagok: Kozma Attila Németh Tünde Egészségügyi, Oktatási, Kulturális, Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, külsős bizottsági tagok: Kasosné Berkes Margit Rapainé Farkas Mária Vörösné Lecsek Mária

Köszönöm az elmúlt 5 évben, Sárosd Nagyközségért végzett lelkiismeretes képviselői és bizottsági munkájukat, írta a polgármester közösségi oldalán!