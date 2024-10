Jaczó Jenő testnevelő tanár temetése október 22-én kedden 13:30 órakor lesz Székesfehérváron a Béla úti temetőben. A temetés után közvetlenül templomi szertartás, szentmise lesz az elhunytért Székesfehérváron a Jézus Szíve templomban (Rákóczi utca 32.).

Jaczó Jenő tanár úr minden újonnan kezdő osztályban, évfolyamban talált néhány tehetséges fiatalt, aki remek érzékkel űzte ezt a labdajátékot, de a kevésbe eredményes tanulóknak sem engedte el a kezét.

34 évig tanított a Bugát Pál Technikumban, nevét viseli az iskola udvarán található strandröplabdapálya is. Több generációval ismertette meg a röplabdát az intézményben, elévülhetetlen érdemeket szerezve abban, hogy az iskolában a mai napig kiemelt szerepet tölt be a sportág. A Bugátosok rendszeresen érnek el kiváló eredményeket az Amatőr Diákolimpián, többször jártak Országos Döntőben is – írta megemlékezésében a Székesfehérvár.hu.