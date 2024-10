A mindig mosolygós és jókedvű Vörös Ferencné Mónika főállásban rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, aki munkahelyén és szabadidejében is szívesen foglalkozik gyerekekkel. Ezúttal a maroshegyi Sára-tanyán látogattuk meg, ahol hosszú évek óta fogadja a lovagolni vágyó látogatókat. Mára a lovagoltatás helyett vidéki, tanyasi hangulatú elfoglaltságokat kínálnak a gyerekeknek.

- Közel 20 éve találtunk rá erre a kis helyre, ami rögtön megnyerte a tetszésünket – mutat körbe Mónika az őszi színekbe öltözött, romantikusan vidékies, erdős tanyán. - Annak idején, amikor ezt a kis helyet megtaláltuk, kifejezetten a lovaknak kerestünk olyan otthont, ahol mi is jól érezzük magunkat. Nagyon sok munkánk van abban, ahogy mára kialakult ez a hely, sokak kedvelt kikapcsolódási pontja. Egyre több lovunk lett, így kitaláltuk, hogy mi lenne, ha nem csak a mi kedvtelésünkre tartanánk őket, hanem mások is lovagolhatnának – meséli Mónika, aki nagyon örült, hogy egyre több kisgyerek érkezik hozzájuk. Számára ugyanis, mint mondja, szívügy az ifjúságvédelem, a rendőrségnél is ezzel foglalkozik. Szépen fejlődött a terület, létrehoztak egy kis tavat is mellé, majd pedig lányuk után elnevezték a farmot Sára-tanyának.

- Így, szépen lassan családi vállalkozássá nőtte ki magát a hely – mondja Mónika, aki jelenleg lótenyésztő szakmérnök férjével gondozza az állatokat a tanyán. A lovagoltatás a Sára-tanyán azonban sosem a versenysportról szólt, hanem az állatszeretetről, teszi hozzá. Az ide érkező gyerekek ugyanis nem csak lovagolhattak: gondozhatták, ápolhatták is az állatokat, s közben észrevétlenül közösséget formáltak maguk körül.

- Láthatóan mindenki nagyon igényelte a beszélgetéseket, összejöveteleket, s közben persze időről-időre belecsempésztem észrevétlenül az ifjúságvédelmet is a találkozásokba. Mindeközben barátságok is szövődtek, amit jó volt látni. Voltak olyan gyerekek, akik nem is találkoztak évközben egymással. Az egyik Baranyában lakott, a másik Székesfehérváron, volt, aki Angliából jött, mások pedig itt tudták meg, hogy unokatestvérek – mesél kedves történeteket Mónika. A tanyán azonban mostanra az aktív lovaglást abbahagyták.