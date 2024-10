A település alpolgármestere, a Napraforgó néptánccsoport életrehívásának is fő mozgatórugója, Hadi Éva és lelkes csapata úgy döntött, hogy hat év kihagyás után ismét megszervezi a településen a szüreti felvonulást. Már reggel hangosak voltak az utcák, érezhető volt, hogy a kissé deres, de egyébként szép napsütéssel induló szombaton valami készül a faluban. Aztán lassacskán összegyűltek az emberek a polgármesteri hivatal udvarán, díszesen felöltöztek, eljárták a nyitótáncot és útnak indultak, hogy jól érezzék együtt magukat.

Minden megállónál jó hangulatban fogadták a felvonulókat

Fotó: Nagyné Bodnár Zsuzsanna

– Nem panaszkodhatom. Szavakkal talán le se tudom írni ezt az egészet, hiszen mind a napközbeni történések, valamint az este is felülmúlta az elképzelésimet. A faluban mintegy 120-130 fő mozdult meg azért, hogy tökéletes legyen ez a csodás nap, a csapatom pedig remekül tette a dolgát, amiért nagyon hálás vagyok nekik – fogalmazott lapunknak a főszervező. Hozzátette, a felvonulást megelőzően segítő kezek által elkészített, nagyon finom levessel, valamint sok-sok pogácsával vendégelték meg a felvonulókat, majd miután mindenkinek tele lett a hasa fegyelmezetten és jókedvűen vonultak végig Igaron. Beszélt arról is, minden megállónál nagy összefogással és bőségesen fogadták őket. A nap végén mint kiderült a bál is jó hangulatban telt, és sokan vettek részt rajta, Sipos Dávid pedig fergeteges hangulatot csinált.

A lelkes csapat, amely hétről hétre készült a szüreti felvonulásra

Fotó: Nagyné Bodnár Zsuzsanna

Arról már korábban beszélt nekünk Hadi Éva, hogy mindenképp a hagyományteremtés a céljuk, azonban mint kiderült erre a falu lakóinak is igénye van, amiről ő maga is meggyőződött a felvonulás után.

– A visszajelzések alapján mindenki örül, hogy ezt a hagyományt életre keltettük és annak is, hogy a jövőben is folytatni szeretnénk. A legközelebbi célunk azonban az, hogy a betlehemezés hagyományát felélesszük a településen és még egy kis színt vigyünk a lakosok életébe a karácsonyi időszakban is – zárta gondolatait Hadi Éva.