A politikai gyilkosság kísérlete során egy önkéntes tűzoltó meghalt – márpedig a World Trade Center elleni merénylet óta a tűzoltók ikonikus jelképei az amerikai összetartozásnak és áldozatvállalásnak. Két másik résztvevő súlyosan megsebesült, Trumpot a fülén érte a lövés, amikor – így hangzott el a volt elnök szájából – „tizenöt másodpercre megállt az idő, mert a szörnyeteg elszabadította a gonoszt, de a gazember nem érte el a célját”. A gyűlésen beszédet mondott JD Vance alelnökjelölt és a világ leggazdagabb embere, Elon Musk is.

Bevallom, naiv módon én azt hittem, azon a bizonyos napon, amikor Trumpot meglőtték, eldőlt az amerikai elnökválasztás. Azt hittem, Magyarország és Európa józanabbik része, az, amelyik most azt figyeli, sikerül-e megállítani a szakadék felé rohanó lovakat, amelyik nem akar egy atomháborúban megsülni, nem istentagadó, sőt, továbbra is kereszténynek szeretné vallani magát, amely még nincs teljesen egy határokon átívelő gazdasági-pénzügyi lobbi markában, amelyik nemzetben, családban gondolkodik – fellélegezhet. Azt hittem, azok után, hogy Trump annyira bátran viselkedett, hogy nem menekült, hanem véres arccal égnek lökte a kezét, egy minden szempontból – karakterében, felkészültségében – sokkal gyengébb jelöltnek esélye sem lesz őt megszorítani. Amerika imádja a hőseit és úgy véltem, az a filmbe illő jelenet, a „Harcolj!” kiáltás százezrével állítja majd az oldalára a bizonytalanokat. És akkor minden kérdésnek vége lesz. De attól tartok, tévedtem, ráadásul azt is tudom, hogy a legyőzésére sorakozó globalista, elvakult módon liberális erők a nyílt csalástól sem riadnak vissza: megint nem.

Miközben az Egyesült Államok választásokra készül, azt hallom, hogy a nemzetközi bankárvilághoz bekötött, túlzott férfiassággal a legkevésbé sem vádolható francia elnök bátorságot színlel és lényegében bejelenti: szerinte úgy három éve van még hátra az Európai Uniónak, amely elveszítette gazdasági versenyképességét Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Nem hiszek a fülemnek, mert ha ugyanezt a magyar miniszterelnök mondja, a fejét követelik, és orosz ügynöknek nyilvánítják. Sokadszorra ismétlődik meg, hogy a világ valamelyik vezető politikusa közvetve beismeri, Orbán Viktornak igaza van. De a nagyágyúk közül nyíltan emlékezetem szerint csak Trumptól hallottunk ilyet, de tőle többször is. Mégis tartanunk kell attól, hogy akár százszor mondhat Orbán Viktor igazat egy héten, kevés lehet az a nyomorult hazudozók szorgalmával és összefogásával szemben.