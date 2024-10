Társlapunk, a Dunaújvárosi Hírlap minderről részletesebben is írt weboldalán, amelyben kifejtették, hogy többek között az alakuló ülésén módosítják az SZMSZ-t, azaz a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet, alpolgármestereket választanak, sőt az ő fizetésük is terítéken lesz. Információik szerint ott is nagyobb emelés várható:

Mint az a közgyűlési meghívóból kiderül, elsőként Hanák Tamás, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választások végleges eredményét, aztán Pintér Tamás polgármester, majd az önkormányzati képviselők teszik le esküjüket. Ezután a polgármester illetményét állapítják meg, az előterjesztés szerint Pintér Tamásnak havonta 1,3 millió forint lesz a fizetése, és ehhez kap még havonta 195 ezer forint költségtérítést (2019-ben 997.200 forint volt az illetménye).

– olvasható, további részletekért olvassa el a duol.hu cikkét!